Нижнетагильский Уралвагонзавод дополнил регистр производства еще одной разработкой УКБВ

Данный аппарат рассчитан на установку в грузовых вагонах-цистернах, которые осуществляют перевозку особо опасных грузов по железной дороге.

Разработчиком АГЭ-120-УВЗ является УКБВ, изготовлением занимается нижнетагильское предприятие «Уралвагонзавод». Технические условия для данного проекта проходили согласование при участии экспертов из России, Казахстана, Украины, а также представителей РЖД и самого Уральского КБ вагоностроения.