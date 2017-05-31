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Обязательная проверка отпечатков пальцев может появиться на границах России
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Обязательная проверка отпечатков пальцев может появиться на границах России

31 мая 2017, 13:45Общество
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