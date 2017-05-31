Романтик на горе Белой

Гора Белая является одной из красивейших на Среднем Урале, располагается всего в 35 км от города Нижний Тагил.

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