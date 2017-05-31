Романтик на горе Белой
31 мая 2017, 11:10Обществоniona
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Подари себе горы летом! Гора Белая является одной из красивейших на Среднем Урале, располагается всего в 35 км от города Нижний Тагил.
Подари себе горы летом!
Гора Белая является одной из красивейших на Среднем Урале, располагается всего в 35 км от города Нижний Тагил.
Проведи незабываемый романтический вечер со своей половинкой на всесезонном курорте "Гора Белая": увлекательная прогулка на велосипедах по живописным местам, прозрачный горный воздух, бассейн с артезианской водой, уютная сауна - что может быть прекрасней?!
Бронирование по тел. (3435) 48-56-19
Подробности на сайте: www.gorabelaya.ru и https://vk.com/gorabelaya
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей