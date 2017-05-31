Смерть не освобождает от обязательств: родственникам погибшего екатеринбуржца приходят счета за интернет

Как пишет Ура.ру , провайдер считает, что смерть абонента не является основанием для расторжения договора.

Семья ранее пользовалась интернетом от компании МТС, потом они нашли более удобного для себя провайдера и расторгли договор. Однако через несколько месяцев семья узнала, что по зарегистрированному на погибшего главу семьи договору продолжает начисляться ежемесячная плата.