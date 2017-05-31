Смерть не освобождает от обязательств: родственникам погибшего екатеринбуржца приходят счета за интернет
31 мая 2017, 11:45Общество
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Жительница Екатеринбурга рассказала на своей странице в соцсети, что с ее мамы требуют оплатить счета за услуги интернет-связи давно умершего супруга.
Сюжеты: Екатеринбург
Как пишет Ура.ру, провайдер считает, что смерть абонента не является основанием для расторжения договора.
Семья ранее пользовалась интернетом от компании МТС, потом они нашли более удобного для себя провайдера и расторгли договор. Однако через несколько месяцев семья узнала, что по зарегистрированному на погибшего главу семьи договору продолжает начисляться ежемесячная плата.
В компании пояснили, что при вступлении в наследство выгодопреобретатель принимает на себя долги покойного. На днях компания МТС поздравила с днем рождения погибшего главу семьи.
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