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СМС-ки за 4000 рублей: гостей из Китая обманули в Нижнем Тагиле при попытке снять жилье (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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СМС-ки за 4000 рублей: гостей из Китая обманули в Нижнем Тагиле при попытке снять жилье (ФОТО)

31 мая 2017, 17:45ОбществоПавел Щербина
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