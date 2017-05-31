СМС-ки за 4000 рублей: гостей из Китая обманули в Нижнем Тагиле при попытке снять жилье (ФОТО)

Поскольку задание – найти жилье для гостей – было срочным, представительнице компании-партнёра в Нижнем Тагиле пришлось откликнуться на одно из первых увиденных в интернете объявлений об аренде.

Мне было необходимо за день найти для группы партнёров из Китая квартиру на один месяц. В объявлениях нашла подходящее жилье на ул. Газетная. Объявление было размещено ООО «Вариант». Я позвонила по номеру, мы всё обсудили. Условия были таковы - 4000 рублей перевести на счет, чтобы забронировать квартиру. Остальную часть наличными при встрече. Они должны были подъехать и позвонить, передать ключи, забрать оставшуюся часть платы. После работы я приехала на место встречи, ждала, но никто не позвонил, никто не пришёл. Молчала даже «горячая линия» этой компании. Набрала в поисковик «отзывы ООО «Вариант»», увидела, что пишут те, кто обращался туда ранее. Поняла, что меня обманули поделилась тагильчанка Евгения с журналистами TagilCity.ru.

Скриншот результатов поискового запроса об отзывах на работу компании.

Позднее с Евгенией всё же связались представители компании. Они объяснили ей, что бронировать жилье по её заказу они не могут. Фактически 4000 рублей она заплатила за информирование о новых вариантах на рынке недвижимости, что и прописано в договоре оферты.

Эти слова представители компании подтвердили и в разговоре с журналистом TagilCity.ru.

Евгения действительно является нашим клиентом. При разговоре ей были разъяснены её права. Мы являемся информационным агентством и предоставляем клиентам информацию о вариантах жилья. Бронировать жилье не входит в нашу компетенцию. Вопрос о возврате денежных средств решается руководителем после получения письменной претензии разъяснили журналисту TagilCity.ru в ООО «Вариант».

Евгения призналась журналистам TagilCity.ru, что согласилась с договором оферты, не читая его. В этом документе, объём которого составляет 9 страниц формата А4, действительно говорится о том, что компания оказывает информационно-справочные услуги по предоставлению сведений о сдаваемых в наем объектах недвижимости.

Договор я действительно не читала. Квартиру нужно было найти срочно. С девушкой-оператором была устная договорённость, что после перечисления мной денежных средств мы встретимся с человеком, которому заплатим остаток суммы и получим ключи. Этого не произошло. Значит услуга не оказана. Я направила претензию руководству компании. Если денежные средства не будут возвращены – вопрос будет решаться в судебном порядке рассказала Евгения журналистам TagilCity.ru.

В результате этого конфликта сторон гостям из КНР пришлось экстренно искать другой вариант жилья. Они остановились за пределами Нижнего Тагила.

При сделках с недвижимостью необходимо соблюдать особую осторожность. Выбрать квартиру для покупки или аренды у проверенных компаний можно в специальном разделе портала TagilCity.ru.