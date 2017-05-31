СМС-ки за 4000 рублей: гостей из Китая обманули в Нижнем Тагиле при попытке снять жилье (ФОТО)
Накануне в Нижний Тагил с деловой поездкой прибыла группа граждан КНР. Жители Поднебесной собирались остаться здесь на месяц, чтобы вести бизнес. Предполагалось, что квартиру для них снимут местные деловые партнеры. Однако получилось так, что эти партнёры заплатили за СМС-ки, а не бронь жилья для гостей.
Поскольку задание – найти жилье для гостей – было срочным, представительнице компании-партнёра в Нижнем Тагиле пришлось откликнуться на одно из первых увиденных в интернете объявлений об аренде.
Мне было необходимо за день найти для группы партнёров из Китая квартиру на один месяц. В объявлениях нашла подходящее жилье на ул. Газетная. Объявление было размещено ООО «Вариант». Я позвонила по номеру, мы всё обсудили. Условия были таковы - 4000 рублей перевести на счет, чтобы забронировать квартиру. Остальную часть наличными при встрече. Они должны были подъехать и позвонить, передать ключи, забрать оставшуюся часть платы. После работы я приехала на место встречи, ждала, но никто не позвонил, никто не пришёл. Молчала даже «горячая линия» этой компании. Набрала в поисковик «отзывы ООО «Вариант»», увидела, что пишут те, кто обращался туда ранее. Поняла, что меня обманули поделилась тагильчанка Евгения с журналистами TagilCity.ru.
Скриншот результатов поискового запроса об отзывах на работу компании.
Позднее с Евгенией всё же связались представители компании. Они объяснили ей, что бронировать жилье по её заказу они не могут. Фактически 4000 рублей она заплатила за информирование о новых вариантах на рынке недвижимости, что и прописано в договоре оферты.
Эти слова представители компании подтвердили и в разговоре с журналистом TagilCity.ru.
Евгения действительно является нашим клиентом. При разговоре ей были разъяснены её права. Мы являемся информационным агентством и предоставляем клиентам информацию о вариантах жилья. Бронировать жилье не входит в нашу компетенцию. Вопрос о возврате денежных средств решается руководителем после получения письменной претензии разъяснили журналисту TagilCity.ru в ООО «Вариант».
Евгения призналась журналистам TagilCity.ru, что согласилась с договором оферты, не читая его. В этом документе, объём которого составляет 9 страниц формата А4, действительно говорится о том, что компания оказывает информационно-справочные услуги по предоставлению сведений о сдаваемых в наем объектах недвижимости.
Договор я действительно не читала. Квартиру нужно было найти срочно. С девушкой-оператором была устная договорённость, что после перечисления мной денежных средств мы встретимся с человеком, которому заплатим остаток суммы и получим ключи. Этого не произошло. Значит услуга не оказана. Я направила претензию руководству компании. Если денежные средства не будут возвращены – вопрос будет решаться в судебном порядке рассказала Евгения журналистам TagilCity.ru.
В результате этого конфликта сторон гостям из КНР пришлось экстренно искать другой вариант жилья. Они остановились за пределами Нижнего Тагила.
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© Павел Щербина, TagilCity.ru