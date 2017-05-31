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Срыв отопительного сезона в Нижнем Тагиле будет караться административной и общественной ответственностью
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Срыв отопительного сезона в Нижнем Тагиле будет караться административной и общественной ответственностью

31 мая 2017, 15:20ОбществоЕкатерина Малых
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