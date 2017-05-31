Срыв отопительного сезона в Нижнем Тагиле будет караться административной и общественной ответственностью

Зачастую в Нижнем Тагиле тепло запускается по готовности управляющих компаний и домов. Это приводит к разному времени запуска. Также после в начале работы случаются аварии, которые частично парализуют отопление при наступлении холодов.

Для избежания аварийных ситуаций перед отопительным сезоном проводятся плановые ремонты. Они завершатся к началу сентября.

Сергей Носов отметил, что к началу отопительного сезона все приборы должны пройти проверку и оформить её документально. Если такой акт не будет подписан, то управляющие компании понесут административную ответственность в рамках лицензионного контроля.

К 1 сентября теплоузлы и теплотрассы должны быть подготовлены к запуску отопительного сезона в случае раннего наступления холодов.

Я хотел бы обратить внимание на подготовку теплоузлов и теплотрасс. Чтобы они зависели от теплоснабжающей организации и не возникало разбирательств о том, кто виноват и что сделал. Для контроля предлагаю в течении июля продумать, подвести итоги и прилюдно «наградить» первых, кто после начала отопительного сезона внепланово остановится. Приз - либо калоша, либо веник - не знаю. Все в равных условиях. Посмотрим, кто качественно и грамотно провёл ремонтные работы предложил Глава города.