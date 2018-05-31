14 объектов исключены из плана приватизации муниципального имущества Нижнего Тагила

14 объектов исключены из плана приватизации муниципального имущества на 2018 год в пользу общественных организаций Нижнего Тагила.

Гордума Нижнего Тагила одобрила исключение из плана приватизации муниципального имущества 14 зданий. В некоторых из них теперь разместятся различные организации. Так, здание по ул. Красногвардейской, 56 отдали в пользование Нижнетагильской епархии, в помещениях по ул. Кутузова, 7 разместится благотворительный фонд, а в здании по ул. Балакинской, 18 - клуб бокса.



Помещение по пр. Ленинградскому, 7 отдано в пользование «Городской управляющей компании». Здание по Кушвинскому тракту будет использовать Центр мониторинга и реагирования на ЧС в Свердловской области.



Два опорных пункта полиции разместят по ул. Восточной, 7 и пр. Ленинградскому, 85. Спортшкола «Спутник» получила в пользование помещение, находящееся по пр. Вагоностроителей, 34а.





Два здания из списка исключенных объектов приватизации были снесены по причине их аварийного состояния, пишет ИА «Все Новости».



19 марта 2018 года в план приватизации муниципального имущества Нижнего Тагила включили семь зданий.

