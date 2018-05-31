19,9 млн руб. выделены на благоустройство двора по ул. Выйской в Нижнем Тагиле (ФОТО)

В рамках проекта по благоустройству во дворе на ВМЗ предусмотрено расширение однополосных внутриквартальных проездов до 5,5 м (две полосы движения) и расширение тротуаров.

На территории двора будут оборудованы три детские игровые площадки, площадки отдыха взрослых с зоной для игр детей с ограниченными возможностями здоровья, спортплощадка.

На детских площадках установят соответствующее оборудование: качели, карусели, горки, игровые и спортивные комплексы. На спортивной площадке появится стол для настольного тенниса, различные турники, волейбольная стойка с сеткой, велосипедная стойка. На площадках для отдыха – лавки и урны для мусора. Детская и спортплощадка будут оборудованы покрытием из резиновой крошки.

Все площадки разместят в соответствии с требованиями на соответствующем расстоянии от окон жилых домов.

Кроме того, на внутридворовой территории проектом предусмотрено устройство 13 парковок на 102 места. Вместимость у парковок будет разная: от 3 до 20 машино-мест.

У подъездов домов установят урны для сбора мусора. На свободных от застройки территориях высадят деревья и кустарники, а также газоны. На территории двора будет установлено дополнительное наружное освещение.

Проектом по благоустройству предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения по тротуарам к зданиям и по придомовым территориям.

По условиям контракта, размещенного на сайте госзакупок, подрядная организация закончит все работы по благоустройству двора до 15 октября 2018 года.

Дизайн-проект благоустройства двора по ул. Верхняя Черепанова 40, 44, 46, 48, ул. Выйская 27, 29, 31, 33