19,9 млн руб. выделены на благоустройство двора по ул. Выйской в Нижнем Тагиле (ФОТО)

На ВМЗ в Нижем Тагиле в срок до 15 октября 2018 года пройдет благоустройство дворовой территории по ул. Верхняя Черепанова 40, 44, 46, 48, ул. Выйская 27, 29, 31, 33. На выполнение работ по реконструкции двора выделены 19,9 млн рублей.

В рамках проекта по благоустройству во дворе на ВМЗ предусмотрено расширение однополосных внутриквартальных проездов до 5,5 м (две полосы движения) и расширение тротуаров.





На территории двора будут оборудованы три детские игровые площадки, площадки отдыха взрослых с зоной для игр детей с ограниченными возможностями здоровья, спортплощадка.





На детских площадках установят соответствующее оборудование: качели, карусели, горки, игровые и спортивные комплексы. На спортивной площадке появится стол для настольного тенниса, различные турники, волейбольная стойка с сеткой, велосипедная стойка. На площадках для отдыха – лавки и урны для мусора. Детская и спортплощадка будут оборудованы покрытием из резиновой крошки.





Все площадки разместят в соответствии с требованиями на соответствующем расстоянии от окон жилых домов.





Кроме того, на внутридворовой территории проектом предусмотрено устройство 13 парковок на 102 места. Вместимость у парковок будет разная: от 3 до 20 машино-мест.



У подъездов домов установят урны для сбора мусора. На свободных от застройки территориях высадят деревья и кустарники, а также газоны. На территории двора будет установлено дополнительное наружное освещение.



Проектом по благоустройству предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения по тротуарам к зданиям и по придомовым территориям.





По условиям контракта, размещенного на сайте госзакупок, подрядная организация закончит все работы по благоустройству двора до 15 октября 2018 года.





Дизайн-проект благоустройства двора по ул. Верхняя Черепанова 40, 44, 46, 48, ул. Выйская 27, 29, 31, 33