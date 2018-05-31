25,9 млн рублей выделены на благоустройство двора на Вагонке в Нижнем Тагиле (ФОТО)

На данный момент в районе домов 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88 по пр. Ленинградскому конструкции на детских площадках находятся в ветхом состоянии и не соответствуют требованиям безопасности.

После реконструкции во дворе появятся пять площадок для отдыха взрослого населения, физкультурная площадка, три площадки для детей, две площадки для сушки белья, две площадки для чистки ковров и одежды, две площадки для сбора мусора, площадка для стритбола и хоккейный корт площадью 620 кв. м.

Площадка для сбора твердых бытовых отходов, которая находится у дома №78, будет увеличена, на нее установят евроконтейнеры. Все площадки будут расположены с учетом охранных зон инженерных сетей. Площадку для сбора мусора сделают на расстоянии 20 метров от окон жилого дома и площадок для детей и отдыха.

Проект благоустройства предусматривает расширение проездов до 4,20 метров, а также оборудование 15 парковок на 116 мест, в том числе шесть парковочных мест для маломобильных граждан. Для того, чтобы озеленить территорию, во дворе посадят деревья, кустарники и газонные травы.

Со стороны проездов для машин также посадят полосу зеленых насаждений и установят ограждение высотой 0,6 метров. На территории дома будут установлены скамейки и урны для мусора.

Для беспрепятственного передвижения по участку маломобильных групп населения проект предусматривает безбарьерный вход на территорию двора, а также на все площадки.

На детских и спортивных площадках демонтируют все старые конструкции и установят новые, покрытие у детских площадок будет из спецсмеси, у спортивных – из резиновой крошки.

Выполнением всех работ по благоустройству займется ООО ГК «УралСтройКомплекс», победившее в аукционе, объявленном на сайте госзакупок. Реконструкцию двора подрядная организация закончит до 15 октября 2018 года.

Дизайн-проект благоустройства двора по пр. Ленинградский, 72а, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88