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Новости Нижнего Тагила

25,9 млн рублей выделены на благоустройство двора на Вагонке в Нижнем Тагиле (ФОТО)

31 мая 2018, 13:00Добавить новость
Нижний Тагил,благоустройство,дворы,реконструкция,стритбол,площадки,корт,детские площадки,Ленинградский,Вагонка
В Нижнем Тагиле на Вагонке реконструируют дворовую территорию по пр. Ленинградский, 72а, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88. Во дворе появится хоккейный корт и площадка для стритбола. Сумма, выделенная на благоустройство, составила 25,9 млн рублей.

На данный момент в районе домов 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88 по пр. Ленинградскому конструкции на детских площадках находятся в ветхом состоянии и не соответствуют требованиям безопасности.

После реконструкции во дворе появятся пять площадок для отдыха взрослого населения, физкультурная площадка, три площадки для детей, две площадки для сушки белья, две площадки для чистки ковров и одежды, две площадки для сбора мусора, площадка для стритбола и хоккейный корт площадью 620 кв. м.

Площадка для сбора твердых бытовых отходов, которая находится у дома №78, будет увеличена, на нее установят евроконтейнеры. Все площадки будут расположены с учетом охранных зон инженерных сетей. Площадку для сбора мусора сделают на расстоянии 20 метров от окон жилого дома и площадок для детей и отдыха.

Проект благоустройства предусматривает расширение проездов до 4,20 метров, а также оборудование 15 парковок на 116 мест, в том числе шесть парковочных мест для маломобильных граждан. Для того, чтобы озеленить территорию, во дворе посадят деревья, кустарники и газонные травы.

Со стороны проездов для машин также посадят полосу зеленых насаждений и установят ограждение высотой 0,6 метров. На территории дома будут установлены скамейки и урны для мусора.

Для беспрепятственного передвижения по участку маломобильных групп населения проект предусматривает безбарьерный вход на территорию двора, а также на все площадки.

На детских и спортивных площадках демонтируют все старые конструкции и установят новые, покрытие у детских площадок будет из спецсмеси, у спортивных – из резиновой крошки.

Выполнением всех работ по благоустройству займется ООО ГК «УралСтройКомплекс», победившее в аукционе, объявленном на сайте госзакупок. Реконструкцию двора подрядная организация закончит до 15 октября 2018 года.

Нижний Тагил,благоустройство,дворы,реконструкция,стритбол,площадки,корт,детские площадки,Ленинградский,Вагонка
Дизайн-проект благоустройства двора по пр. Ленинградский, 72а, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88
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