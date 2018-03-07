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Новости Нижнего Тагила

3,7 млн выделены на благоустройство двора по ул. Пархоменко в Нижнем Тагиле (ФОТО)

1 июня 2018, 11:00Добавить новость
Нижний Тагил,благоустройство,дворы,Красный камень,пархоменко,реконструкция,спортплощадка,детская площадка,озеленение
3,7 млн рублей выделены на благоустройство двора, располагающегося по ул. Пархоменко, 137 в Нижнем Тагиле.

Мероприятия по благоустройству двора дома №137 по ул. Пархоменко на Красном Камне предусматривают восстановление покрытия дорог и тротуаров, а также покрытия площадок у подъездов домов с установкой бортового камня и площадки под хозяйственные нужды.

На дворовой территории будет оборудована автопарковка на 12 машино-мест. Будет осуществлен демонтаж опор наружного освещения и установка новых опор.

Для озеленения двора предусмотрен посев газонного покрытия и установка вазонов с цветами.

Дворовую территорию оснастят дополнительным игровым и спортоборудованием. Покрытие площадок для детей и занятий спортом будет песчаным. Для малышей установят спортивный комплекс, качели, игровой комплекс, а на спортплощадке появятся уличные тренажеры.

По условиям контракта, размещенного на сайте госакупок, подрядная организация закончит все работы по благоустройству двора до 15 октября 2018 года.

Нижний Тагил,благоустройство,дворы,Красный камень,пархоменко,реконструкция,спортплощадка,детская площадка,озеленение
Дизайн-проект благоустройства двора по ул. Пархоменко, 137
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