542 тыс. рублей выделены на ремонт здания станции скорой помощи №2 в Нижнем Тагиле

21 мая на сайте госзакупок ГБУ «Городская станция скорой медицинской помощи Нижнего Тагила» разместило заявку на работы по реконструкции и ремонту подстанции №2. Стоимость контракта составляет 542 тыс. 298 рублей.

30 мая закончится срок подачи заявок на ремонтные работы. 4 июня пройдет электронный аукцион, на котором определится подрядчик. Все ремонтные работы должны быть выполнены в течение 30 дней с момента заключения контракта.

Подрядчик должен будет отштукатурить и окрасить фасад краской светлого тона и демонтировать балконы. Кроме того, в контракт входит обязательный вывоз строительного мусора.