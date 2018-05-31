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Новости Нижнего Тагила

542 тыс. рублей выделены на ремонт здания станции скорой помощи №2 в Нижнем Тагиле

31 мая 2018, 19:00Добавить новость
медицина,Нижний Тагил,ремонт,контракт,аукцион
В 2018 году будет отремонтирован фасад здания станции скорой медицинской помощи №2 на улице Коминтерна, 72. На это выделены 542 тыс. рублей.

21 мая на сайте госзакупок ГБУ «Городская станция скорой медицинской помощи Нижнего Тагила» разместило заявку на работы по реконструкции и ремонту подстанции №2. Стоимость контракта составляет 542 тыс. 298 рублей.

 

30 мая закончится срок подачи заявок на ремонтные работы. 4 июня пройдет электронный аукцион, на котором определится подрядчик. Все ремонтные работы должны быть выполнены в течение 30 дней с момента заключения контракта.

Подрядчик должен будет отштукатурить и окрасить фасад краской светлого тона и демонтировать балконы. Кроме того, в контракт входит обязательный вывоз строительного мусора.

Напомним, что в 2018 году пройдет ремонт инженерных сетей в МБОУ СОШ №41 и ремонт кровли в детском саду №22.

 

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