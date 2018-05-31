Тагильские дошкольники победили в конкурсе проекта «Уральская инженерная школа»

МАДОУ «Детство» из Нижнего Тагила стало одним из победителей на конкурсе муниципальных дошкольных образовательных организаций Свердловской области проекта «Уральская инженерная школа».

47 дошкольных образовательных организаций Свердловской области участвовали в конкурсе. 8 из них выиграли грант, который будет направлен на улучшение материально-технической базы для развития у воспитанников заинтересованности в технических науках, инженерных предметах, математике и других дисциплинах естественно-научного цикла.





Полученное денежное вознаграждение позволит создать такую образовательную среду, которая поспособствует «проектированию космических аппаратов», реализации проектной деятельности, в том числе в 3D – программах, сообщили в управлении образования Администрации города Нижний Тагил.