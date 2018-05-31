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Новости Нижнего Тагила

Тагильские дошкольники победили в конкурсе проекта «Уральская инженерная школа»

31 мая 2018, 12:25Добавить новость
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МАДОУ «Детство» из Нижнего Тагила стало одним из победителей на конкурсе муниципальных дошкольных образовательных организаций Свердловской области проекта «Уральская инженерная школа».

47 дошкольных образовательных организаций Свердловской области участвовали в конкурсе. 8 из них выиграли грант, который будет направлен на улучшение материально-технической базы для развития у воспитанников заинтересованности в технических науках, инженерных предметах, математике и других дисциплинах естественно-научного цикла.

Полученное денежное вознаграждение позволит создать такую образовательную среду, которая поспособствует «проектированию космических аппаратов», реализации проектной деятельности, в том числе в 3D – программах, сообщили в управлении образования Администрации города Нижний Тагил.

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