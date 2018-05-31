«Голос» в HD и сверхскоростной интернет: уральский оператор модернизирует сеть

В прошлом году количество LTE-пользователей в сети МОТИВ увеличилось в два раза, и, по прогнозам, эти показатели будут расти. Чтобы избежать возможных нагрузок, в компании приняли решение устанавливать необходимое оборудование. За 2018 год технические специалисты увеличат количество базовых станций на 15-20%, что ликвидирует оставшиеся немногочисленные «белые пятна» и повысит скорость 4G-интернета вдвое.

Для достижения максимальной возможной скорости на используемых устройствах МОТИВ начал устанавливать базовые станции стандарта LTE TDD и внедрять технологию Carrier Aggregation FDD-TDD. Абоненты смогут со своих смартфонов или планшетов получать данные так же быстро, как при использовании домашнего интернета или Wi-Fi.

Кроме того, в этом году МОТИВ запустит технологию VoLTE, которая передает почти неуловимые оттенки голоса и делает речь более живой. Сигнал будет передаваться по IP, так абоненты смогут одновременно разговаривать и быть онлайн: листать ленты в соцсетях, общаться в мессенджерах или искать информацию в интернете.

В основном у всех российских операторов для совершения голосовых вызовов применяется технология, когда телефон на время разговора переходит из 4G в 2G, а после — переключается обратно. C VoLTE «голос» передается по сетям 4G, поэтому звонок совершается моментально, вы даже не успеете поднести телефон к уху. А еще батарея разряжается не так быстро рассказала директор по маркетингу компании МОТИВ Екатерина Хворостова.