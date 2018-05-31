Опровержение: 37 млн руб. потрачены на ремонт женской консультации в Нижнем Тагиле
Опровержение: 37 млн руб. потрачены на ремонт женской консультации в Нижнем Тагиле
В ГБУЗ СО «Демидовская городская больница» завершаются ремонтные работы подразделений. Как рассказал главный врач Овсянников С.В., в декабре был полностью сделан ремонт в женской консультации, которая занимает площадь более трех тысяч квадратных метров. Сумма ремонта составила 37 миллионов рублей. Также закончен ремонт приемного и центрального стерилизованного отделений в хирургическом корпусе. В начале июня завершится ремонт нового травматологического отделения. Кроме того, будет полностью отремонтировано отделение эндокринологии в больнице на улице Кузнецкого.
Вся информация о стоимости ремонтных работ, информация о подрядчиках, условия контрактов с приложением локально-сметных расчетов размещена в единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС) http://zakupki.gov.ru.
Видео: «Тагил-ТВ»
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