Опровержение: 37 млн руб. потрачены на ремонт женской консультации в Нижнем Тагиле

В ГБУЗ СО «Демидовская городская больница» завершаются ремонтные работы подразделений. Как рассказал главный врач Овсянников С.В., в декабре был полностью сделан ремонт в женской консультации, которая занимает площадь более трех тысяч квадратных метров. Сумма ремонта составила 37 миллионов рублей. Также закончен ремонт приемного и центрального стерилизованного отделений в хирургическом корпусе. В начале июня завершится ремонт нового травматологического отделения. Кроме того, будет полностью отремонтировано отделение эндокринологии в больнице на улице Кузнецкого.