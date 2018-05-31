Открытые уроки пожарной безопасности прошли в Нижнем Тагиле в школе № 50 (ФОТО)

На уроке у 1 Б класса методист МБУ «Центр защиты населения и территории г. Н.Тагил» рассказала об основных причинах пожаров.

Вниманию первоклассников был представлен обучающий фильм. Ученики узнали, как действовать при пожаре в различных возможных местах: в доме, в квартире, в лифте, в школе, на улице.

Было озвучено главное правило безопасности: «Пожар легче предотвратить, чем потом бороться с его последствиями».