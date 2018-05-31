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Открытые уроки пожарной безопасности прошли в Нижнем Тагиле в школе № 50 (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Открытые уроки пожарной безопасности прошли в Нижнем Тагиле в школе № 50 (ФОТО)

31 мая, 18:20Общество
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