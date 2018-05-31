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Новости Нижнего Тагила

Немного ошиблись: памятники архитектуры в Екатеринбурге покрасили в неправильный цвет

31 мая 2018, 08:00Добавить новость
город,Екатеринбург,нарушение,Свердловская область,суд,штраф,памятник,свердловский областной суд
В столице Урала подрядчик ошибочно покрасил фасады зданий-памятников в более темный тон, чем было нужно.

Свердловская фирма должна была отремонтировать фасады зданий «Дом купца О.К. Козицына» и «Дом главного горного начальника». Первое здание располагается на углу улиц Восьмое марта и переулка Химиков, а второе на углу набережной Рабочей Молодежи и переулка Химиков. Объекты являются культурным наследием государственного значения.

Фирма должна была получить разрешение на проводимые работы, но не дождалась документов и перекрасила фасады объектов осенью 2017 года. В Верх-Исетском суде пояснили, что часть фасадов должна быть заметно светлее.

После первого судебного заседания суд назначил 50 тысяч рублей штрафа. Однако директор фирмы, посчитав это наказание слишком суровым, обжаловал решение в областном суде. Вскоре штраф отменили, заменив его на предупреждение. Дело в том, что компания в принципе не нанесла вред зданиям, а также это было их первое правонарушение за время работы, передает «Наша газета».

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