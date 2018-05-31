+8
Свердловская область
Нижний Тагил
+8
ночь: +4
утро: +2
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 62.02 - 0.57
EUR 72.58 + 0.06
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Провокаторы публикуют сообщения в интернете о митинге за Носова (ВИДЕО)

31 мая 2018, 21:45Добавить новость
Нижний Тагил,Носов,митинг,Современник,провокация,посты,интернет,Магадан
В интернете появилась информация о проведении согласованного митинга в Нижнем Тагиле в поддержку Сергея Носова. Однако подобных согласованных мероприятий в городе не предвидится.

По сообщению телевизионного агентства «Новости Иннокентия Шеремета», с питерских IP- адресов неизвестные публикуют посты в интернете о том, что 2 июня с 12 до 14 часов на площади перед «Современником» пройдет согласованный митинг за Сергея Носова, как за народно выбранного мэра.

В постах говорится, что на митинг, возможно, выйдет сам Носов, который приедет 2 июня сдавать дела. Однако на этих выходных Носов назначил ознакомительный объезд магаданского народного хозяйства, лично появиться в Нижний Тагил он обещал на День города. По информации телевизионного агентства, митинг не согласован и является провокацией. 


Видео: телевизионное агентство «Новости Иннокентия Шеремета»
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , ,

Читайте также:

Носов: что сделал для Нижнего Тагила новый врио губернатора Магаданской области?
вчера, 14:36
16 10
Обещал приехать на День города: Сергей Носов улетел в Магадан
вчера, 12:25
7 15
Ждут Носова: жители Магадана не поддержали флешмоб #ПеченыйНеУходи (ФОТО)
29 мая, 15:20
5 17

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 212
Подписаться на новости