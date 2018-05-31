Провокаторы публикуют сообщения в интернете о митинге за Носова (ВИДЕО)

По сообщению телевизионного агентства «Новости Иннокентия Шеремета», с питерских IP- адресов неизвестные публикуют посты в интернете о том, что 2 июня с 12 до 14 часов на площади перед «Современником» пройдет согласованный митинг за Сергея Носова, как за народно выбранного мэра.

В постах говорится, что на митинг, возможно, выйдет сам Носов, который приедет 2 июня сдавать дела. Однако на этих выходных Носов назначил ознакомительный объезд магаданского народного хозяйства, лично появиться в Нижний Тагил он обещал на День города. По информации телевизионного агентства, митинг не согласован и является провокацией.