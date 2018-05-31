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Новости Нижнего Тагила

Ребята из тагильского детского дома отправились в поход с поисковым отрядом (ФОТО)

31 мая 2018, 09:00Добавить новость
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Тагильские волонтёры и полиция организовали для воспитанников детского дома-школы №1 поход на Медведь-Камень. В сопровождении профессионалов тагильские подростки провели один день с поисковиками.

Мероприятие было организовано по просьбе отдела по делам несовершеннолетних тагильской полиции. Руководитель поискового отряда «Скорпион» Игорь Гапонов рассказал, что в походе принимали участие 15 человек. Ребятам предстояло узнать, как работают члены поискового отряда, изучить и повторить правила безопасности и навыки поведения в лесу, в частности, если заблудился.

Наставники уверяют, что дети голодными не остались. Ребята самостоятельно готовили на костре картошку с тушенкой, сосиски и горячий чай.

В полиции Нижнего Тагила уверены, что ребята во время похода получили не только ценный опыт, но и массу положительных впечатлений.

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Фото: пресс-служба тагильской полиции
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