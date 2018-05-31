Ребята из тагильского детского дома отправились в поход с поисковым отрядом (ФОТО)

Мероприятие было организовано по просьбе отдела по делам несовершеннолетних тагильской полиции. Руководитель поискового отряда «Скорпион» Игорь Гапонов рассказал, что в походе принимали участие 15 человек. Ребятам предстояло узнать, как работают члены поискового отряда, изучить и повторить правила безопасности и навыки поведения в лесу, в частности, если заблудился.



Наставники уверяют, что дети голодными не остались. Ребята самостоятельно готовили на костре картошку с тушенкой, сосиски и горячий чай.



В полиции Нижнего Тагила уверены, что ребята во время похода получили не только ценный опыт, но и массу положительных впечатлений.





Фото: пресс-служба тагильской полиции