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Новости Нижнего Тагила

Сергей Носов и Ибрагим Абдулкадыров могут стать почетными гражданами Нижнего Тагила

31 мая 2018, 20:20Добавить новость
Нижний Тагил,Носов,Ибрагим Абдулкадыров,почетный гражданин,звание,огкомитет,день города
Впервые за 10 лет звание почетного гражданина Нижнего Тагила могут получить сразу два человека — Сергей Носов и Ибрагим Абдулкадыров. Основным кандидатом был Абдулкадыров. Однако 28 мая стало известно о переводе Сергея Носова в Магаданскую область. После это экс-главу Нижнего Тагила также выдвинули на получение почетного звания.

1 июня состоится заседание оргкомитета празднования Дня города. На этом заседании и будут представлены кандидаты на звание почетного гражданина города. Сейчас Сергей Носов и Ибрагим Абдулкадыров являются основными претендентами на это звание.

Кроме того, не исключается возможность присвоения звания сразу двум людям, пишет АН «Между строк».
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