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Новости Нижнего Тагила

Жительница Екатеринбурга обвинила похоронное агентство в краже трупа

31 мая 2018, 22:20Добавить новость
бизнес,город,Екатеринбург,криминал,смерть,похоронное агентство
Жительница Екатеринбурга обвиняет сотрудников скорой помощи в сговоре с похоронным агенством. Женщина утверждает, что частная контора, рекомендованная работниками скорой, обманом забирает покойного, а потом требует деньги за его возврат.

Как сообщает родственница умершего, 29 мая в их семье умер отец.

Сразу после приезда скорой, семье позвонил дежурный из отдела полиции. Мужчина сообщил, что к семье приедет представитель муниципальной похоронной службы по фамилии Уткин. Звонивший «полицейский» рекомендовал не обращаться в другие похоронные бюро, поскольку у Уткина самые доступные цены.

Приехавший вскоре Уткин забрал покойного, его документы и предоплату в размере 5500 рублей.

Отправившись на следующий день по указанному адресу, родственники умершего обнаружили частную организацию ИП С. А. Уткина. Выяснилось, что расценки в компании завышены в сравнении с другими похожими организациями. Родственники отказались от услуг Уткина и решили забрать тело.  Документы и тело покойного в конторе согласились отдать только за 24 тыс. рублей.

Как сообщает URA.RU, в отдел полиции № 10 поступило заявление от гражданки о пропаже паспорта умершего после визита ритуальной службы. Организована проверка деталей происшествия.

 

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