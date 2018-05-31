Жительница Екатеринбурга обвинила похоронное агентство в краже трупа

Как сообщает родственница умершего, 29 мая в их семье умер отец.



Сразу после приезда скорой, семье позвонил дежурный из отдела полиции. Мужчина сообщил, что к семье приедет представитель муниципальной похоронной службы по фамилии Уткин. Звонивший «полицейский» рекомендовал не обращаться в другие похоронные бюро, поскольку у Уткина самые доступные цены.



Приехавший вскоре Уткин забрал покойного, его документы и предоплату в размере 5500 рублей.

Отправившись на следующий день по указанному адресу, родственники умершего обнаружили частную организацию ИП С. А. Уткина. Выяснилось, что расценки в компании завышены в сравнении с другими похожими организациями. Родственники отказались от услуг Уткина и решили забрать тело. Документы и тело покойного в конторе согласились отдать только за 24 тыс. рублей.





Как сообщает URA.RU, в отдел полиции № 10 поступило заявление от гражданки о пропаже паспорта умершего после визита ритуальной службы. Организована проверка деталей происшествия.



