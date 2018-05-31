Тагильские дошкольники победили в конкурсе проекта «Уральская инженерная школа»

47 дошкольных образовательных организаций Свердловской области участвовали в конкурсе. 8 из них выиграли грант, который будет направлен на улучшение материально-технической базы для развития у воспитанников заинтересованности в технических науках, инженерных предметах, математике и других дисциплинах естественно-научного цикла.