Управляющие компании Кушвы отказываются обслуживать 39 бараков (ФОТО)

Несмотря на то, что тариф на содержание и ремонт домов был увеличен, а Администрация города сама оплачивает эти расходы, от домов-бараков в свое время отказались все управлявшие ими компании. Это происходит потому, что дома «13 района» требуют капитального ремонта, а собственники жилых помещений не оплачивают коммунальные услуги, сообщает «Мой город».

Пока жильцам этих домов выставляют счета только за коммунальные ресурсы, которые не все оплачивают. По этой причине они могут рассчитывать только на устранение аварии.

По жилищному законодательству, за это отвечает муниципалитет.

У нас на этих домах аварийными ремонтами занимаются, как правило, бывшие или территориально близкие управляющие организации за собственный счет, идя навстречу Администрации города, но ситуация очень сложная отметили в Администрации города.

Как сообщили в Администрации Кушвы, они обязаны проводить конкурсы на управление этими домами до тех пор, пока УК не найдется.

Фото: Мой Город