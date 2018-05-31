Тазики и ведра: крыша протекает в детском саду в поселке Висим (ФОТО)

С крыши в детском саду Висим капает вода. В помещениях дошкольного учреждения стоят тазы и ведра, в которые в непогоду стекает вода.

Весной 2017 года в детском саду, который расположен в поселке Висим Пригородного района, начала протекать крыша. В группах и на лестничные клетки с потолка капает вода. Об этом TagilCity.ru рассказали родители, чьи дети посещают данный садик.

Группа, куда я вожу своего ребенка, находится на втором этаже. Начиная с весны, все лето и осень у нас в садике одна и та же проблема - протекает крыша. Решение проблемы со стороны руководства: это проще всего расставить по всему второму этажу тазики в местах, откуда капает вода, -- рассказала одна из мам.

В поселке Висим только один детский сад, и родители не могут выбрать другое учреждение.





В нашем поселке только один детский садик, то есть выбора у меня нет. Я являюсь матерью одиночкой, мне нужно работать, чтобы обеспечить своего ребенка, и не водить в садик ребенка я не могу, -- пожаловалась родительница.

На фото, которые предоставила одна из женщин, видны подтеки от воды на потолке и стенах одной из групп, на детских шкафчиках стоит тазик, на полу - два ведра. Еще на одном фото видно, что часть подвесного потолка отодвинута в сторону, из отверстия торчат провода. На полу под убранной частью потолка стоят таз и ведро, пол под ведром мокрый.



Родители опасаются, что из-за замыкания электропроводки может произойти пожар.





В дождливую погоду в садике протекает крыша. В холле на втором этаже убрано несколько плиток подвесного потолка, от туда торчат какие-то электропровода. Мы боимся, что в любой момент может произойти замыкание электропроводки и случится пожар, -- поделилась переживаниями родительница.

Редакция TagilCity.ru пообщалась с заведующей Висимского детского сада. Как сообщила Наталья Чудинова, крыша в детском саду действительно протекает. Строительные материалы для ремонта закуплены в конце 2017 года, однако ремонт до настоящего времени не начат из-за плохих погодных условий.

В настоящее время есть протечка крыши, но бежит не в группах, а в районе лестничной площадки. Строительные материалы мы закупили еще в декабре 2017 года. Сейчас мы просто ждем хорошей погоды, чтобы провести ремонт, -- сообщила TagilCity.ru Наталья Чудинова.

До 2012 года в данном учреждении был детский дом. После закрытия детского дома проводилась реконструкция здания. Проводили ремонт внутри помещения и снаружи. Также был произведен ремонт крыши. В 2017 году, сообщают висимчане, крыша начала протекать. Проведение работ в детском саду запланировано на 2018 года, точной информации о сроках ремонта, стоимости и подрядной организации в учреждении оперативно не предоставили.