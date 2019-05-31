Будущие почетные граждане Свердловской области должны будут отчитаться о судимости

Теперь будущие почетные граждане и претенденты на получение региональных знаков отличия должны будут предоставить справку об отсутствии судимости. Изменения будут внесены после подписания указа губернатором области. Также теперь претендент на награждение должен дать согласие на обработку персональных данных.