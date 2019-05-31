Будущие почетные граждане Свердловской области должны будут отчитаться о судимости
Сегодня, 19:48ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Правительство Свердловской области внесло поправку в порядок присвоения звания «Почетный гражданин», сообщается на официальном сайте правительства региона.
Теперь будущие почетные граждане и претенденты на получение региональных знаков отличия должны будут предоставить справку об отсутствии судимости. Изменения будут внесены после подписания указа губернатором области. Также теперь претендент на награждение должен дать согласие на обработку персональных данных.
Губернатор может подписать указ уже в июне.
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