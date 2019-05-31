Депутаты обсудят переход Свердловской области в другой часовой пояс
Сегодня, 19:16ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Депутаты гордумы Екатеринбурга 5 июня рассмотрят вопрос о переводе Свердловской области в третью часовую зону, сообщает «Комсомольская правда».
Сюжеты: Екатеринбург
Комиссия по соцзащите и здравоохранению обсудит обращение Льва Овечкина на заседании в среду. Сообщается, что третья часовая зона – это московское время плюс один час.
72-летний екатеринбуржец считает, что свердловчанам тяжело просыпаться раньше шести часов утра по астрономическому времени.
Мы опережаем это время на один час. В итоге люди, которые вынуждены вставать в шесть утра, постоянно недосыпают. И, как следствие, плохо учатся, совершают ошибки, попадают в аварии. Свердловская область, между прочим, занимает второе место в стране по количеству несчастных случаев на производстве, пояснил пенсионер.
Депутаты смогут лишь обсудить этот вопрос, переводить регион на другое время не входит в их компетенцию.
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