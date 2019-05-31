Главные архитекторы Екатеринбурга назвали пять площадок для Храма святой Екатерины

По мнению архитекторов, первая наиболее удачная площадка — территория на берегу пруда за Макаровским мостом.

Там еще нет благоустроенной набережной. Там есть отмель, которая фактически при доработке береговой линии будет служить основанием для строительства храма,отметили архитекторы.

Вторая площадка — Октябрьская площадь, ближе к южной границе сквера. Этот вариант архитекторы доработали и накануне показали горожанам в виде презентации.

Третий вариант — улица Татищева, близ ЖК «Крылов». Как сообщили архитекторы, там достаточно большая площадка, что позволит увеличить площадь застройки и разместить рядом со храмом подсобные помещения.

Еще один вариант — территория Ново-Тихвинского монастыря. Для этого нужно будет пересмотреть проект благоустройства парка Зеленая Роща.

Последний наиболее оптимальный вариант, по мнению экспертов, перекресток Белинского — Фурманова. Там возможно благоустроить набережную и выгодно вписать объект в архитектуру.