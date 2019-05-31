Главные архитекторы Екатеринбурга назвали пять площадок для Храма святой Екатерины
В Екатеринбурге Союз архитекторов назвал пять площадок, наиболее подходящих для строительства храма, пишет портал Е1.
По мнению архитекторов, первая наиболее удачная площадка — территория на берегу пруда за Макаровским мостом.
Там еще нет благоустроенной набережной. Там есть отмель, которая фактически при доработке береговой линии будет служить основанием для строительства храма,отметили архитекторы.
Вторая площадка — Октябрьская площадь, ближе к южной границе сквера. Этот вариант архитекторы доработали и накануне показали горожанам в виде презентации.
Третий вариант — улица Татищева, близ ЖК «Крылов». Как сообщили архитекторы, там достаточно большая площадка, что позволит увеличить площадь застройки и разместить рядом со храмом подсобные помещения.
Еще один вариант — территория Ново-Тихвинского монастыря. Для этого нужно будет пересмотреть проект благоустройства парка Зеленая Роща.
Последний наиболее оптимальный вариант, по мнению экспертов, перекресток Белинского — Фурманова. Там возможно благоустроить набережную и выгодно вписать объект в архитектуру.
Напомним, что вчера был последний день приема предложений от горожан касательно нового места для строительства Храма святой Екатерины. От горожан поступило более восьми тысяч сообщений, среди них были отобраны 53 варианта площадок для размещения храма.