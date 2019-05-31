Кто причастен к захватам активов миллиардера Александра Минеева?
Активы погибшего в результате заказного убийства бизнесмена Александра Минеева теперь перешли под контроль беглого банкира Германа Горбунцова. Появились новые детали этого резонансного дела.
Как сообщает “Комсомольская правда”, владельца сети магазинов бытовой и офисной техники «Партия» Минеев застрелили в его автомобиле в январе 2014 года. По оценкам специалистов, оборот его компаний доходил до сотен миллионов долларов. Все активы были раскиданы по 18 фирмам, созданных через офшоры, у которых был единый акционер - Crazy Dragon из КНР. Но после того, как Минеев погиб, вскрылось, что у его бизнес-структур неожиданно начали меняться главы. Также после смерти законные наследники предпринимателя узнали, что некая FORUS Corporation теперь прибрала к уркам все его активы. В итоге, дело о расследовании заказного убийства предпринимателя было дополнено также рейдерским захватом его компаний.
Но недавно политик Ренато Усатый из Молдавии пояснил, что захват фирм Минеева начали подготавливать еще за месяц до его убийства. Тимур Исаев, встреча с которым была подготовлена политиком, рассказал, что на протяжении 2013-2018 годов он входил в преступную группу, имеющую отношение к рейдерскому захвату бизнеса Минеева. При этом главой преступного сообщества был банкир Герман Горбунцов. Он попросил Исаева, чтобы тот знашел людей, которые могли бы управлять компаниями Минеева, но только “не европейцев и китайцев”. прибегнув к помощи хакера, взломавшего электронную почту приближенных Минеева, секретарю Crazy Dragon дали задание о “назначении” «зицпредседателями» людей Горбунцова. Позже контроль над фирмами взяли ставленники того же Горбунцова, FORUS Corporation. За дело Исаеву был обещан один из московских торговых центров Минеева, но его обманули, и он вынужден был скрываться в Эквадоре, где жил до прошлого года.
Горбунцов уже давно прославился в криминальном мире. В юности банкир отсидел в колонии, а после выхода начал заниматься бизнесом. Он являлся приближенным Александра Френкеля, которому дали срок за заказ убийства первого заместителя председателя Банка России Андрея Козлова. После он был главой нескольких банков, со временем ставших банкротами. Последняя выявшаяся афера на один миллиард долларов вынудила его покинуть границы России, где на него завели уголовное дело, и обосноваться в Молдавии. При этом, прячась на Западе, он в открытую называл себя важным свидетелем почти всех крупных преступлений, совершенных в последнее время. Благодаря формированию для себя имиджа «политического беженца из России», он с успехом избегает арестов.