Кто причастен к захватам активов миллиардера Александра Минеева?

Как сообщает “Комсомольская правда”, владельца сети магазинов бытовой и офисной техники «Партия» Минеев застрелили в его автомобиле в январе 2014 года. По оценкам специалистов, оборот его компаний доходил до сотен миллионов долларов. Все активы были раскиданы по 18 фирмам, созданных через офшоры, у которых был единый акционер - Crazy Dragon из КНР. Но после того, как Минеев погиб, вскрылось, что у его бизнес-структур неожиданно начали меняться главы. Также после смерти законные наследники предпринимателя узнали, что некая FORUS Corporation теперь прибрала к уркам все его активы. В итоге, дело о расследовании заказного убийства предпринимателя было дополнено также рейдерским захватом его компаний.

Но недавно политик Ренато Усатый из Молдавии пояснил, что захват фирм Минеева начали подготавливать еще за месяц до его убийства. Тимур Исаев, встреча с которым была подготовлена политиком, рассказал, что на протяжении 2013-2018 годов он входил в преступную группу, имеющую отношение к рейдерскому захвату бизнеса Минеева. При этом главой преступного сообщества был банкир Герман Горбунцов. Он попросил Исаева, чтобы тот знашел людей, которые могли бы управлять компаниями Минеева, но только “не европейцев и китайцев”. прибегнув к помощи хакера, взломавшего электронную почту приближенных Минеева, секретарю Crazy Dragon дали задание о “назначении” «зицпредседателями» людей Горбунцова. Позже контроль над фирмами взяли ставленники того же Горбунцова, FORUS Corporation. За дело Исаеву был обещан один из московских торговых центров Минеева, но его обманули, и он вынужден был скрываться в Эквадоре, где жил до прошлого года.