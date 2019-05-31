Мэрия Нижнего Тагила ищет замену экс-куратору инвестпроектов Каринэ Геворгян

Определённых требований к стажу муниципальной службы и стажу работы кандидатам не предъявляют. Потенциальному начальнику отдела по разработке и контролю за реализацией инвестиционных проектов должно быть более 18 лет. Документы принимаются до 11 июня включительно.

Сейчас отдел инвестпроектов входит в состав экономического управления администрации. Ранее в структуре мэрии существовало управление по разработке и контролю реализации инвестиционных проектов, которое несколько лет возглавляла Каринэ Геворгян. Практически через после его реогранизации чиновница уволилась, официально — «в связи с выходом на пенсию». Вслед за ней в мае свой пост покинул директор центра развития туризма города Нижний Тагил Евгений Нагорный. Известно, что сейчас Каринэ Геворгян работает Агентстве по привлечению инвестиций в Екатеринбурге.