Минздрав поддержал запрет на курение кальянов в общественных местах
Минздрав поддержал запрет курения кальянов в кафе и ресторанах из-за научных исследований, передаёт «РИА новости» информацию пресс-службы министерства здравоохранения России. Кальяны могут наносить вред посетителям и работникам ресторанов.
«Минздрав России поддерживает меры, направленные на сокращение потребление любой табачной продукции. Потребление кальянов не является исключением» сообщили в Минздраве
Также сообщалось, что Совет Федерации может выступить с инициативой запрета кальянов в местах общественного питания, это обсудят на совещании 31 мая. По данным Минздрава, курение кальяна увеличивает частоту сердечных сокращений и снижает лёгочную функцию. Также может вызывать опухоли головы, пищевода, легких и изменять работу иммунитета. А также возможны риски передачи инфекционных заболеваний.
Каждое 31 мая проводится международная акция — Всемирный день без табака. Акция проводится с 1987 года Всемирной организацией здравоохранения для привлечения внимания к курению табака и его последствиям.