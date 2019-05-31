Минздрав поддержал запрет на курение кальянов в общественных местах

Также сообщалось, что Совет Федерации может выступить с инициативой запрета кальянов в местах общественного питания, это обсудят на совещании 31 мая. По данным Минздрава, курение кальяна увеличивает частоту сердечных сокращений и снижает лёгочную функцию. Также может вызывать опухоли головы, пищевода, легких и изменять работу иммунитета. А также возможны риски передачи инфекционных заболеваний.