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#домахорошо
Минздрав поддержал запрет на курение кальянов в общественных местах
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Минздрав поддержал запрет на курение кальянов в общественных местах

Сегодня, 10:52ОбществоФото: pixabay.com
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