Несколько районов Екатеринбурга остались без горячей воды из-за долгов за газ

Поставщик АО «Уралсевергаз» отключил от газа котельную, которую обслуживает ООО «ТЭК «Чкаловский». Сообщение об отключении горячего водоснабжения вначале появилось на сайтах управляющих компаний, а потом в виде объявлений на подъездах жилых домов.

До полного погашения задолженности прекращается поставка газа на теплоисточник «ТЭК «Чкаловский». Для восстановления подачи горячей воды собственникам необходимо в срочном порядке погасить задолженность за потреблённые ресурсы перед поставщиками коммунальных услуг,сообщили в одной из управляющих компаний.