Несколько районов Екатеринбурга остались без горячей воды из-за долгов за газ
Вчера, 23:40ОбществоФото: pixabay.com
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Жители Вторчермета, РТИ и Уктуса на неопределённый срок лишились горячей воды в своих квартирах. Причиной отключения стала задолженность по газу со стороны котельной, сообщает E1.
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Поставщик АО «Уралсевергаз» отключил от газа котельную, которую обслуживает ООО «ТЭК «Чкаловский». Сообщение об отключении горячего водоснабжения вначале появилось на сайтах управляющих компаний, а потом в виде объявлений на подъездах жилых домов.
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До полного погашения задолженности прекращается поставка газа на теплоисточник «ТЭК «Чкаловский». Для восстановления подачи горячей воды собственникам необходимо в срочном порядке погасить задолженность за потреблённые ресурсы перед поставщиками коммунальных услуг,сообщили в одной из управляющих компаний.
Журналистам сообщили, что горячая вода не появится до тех пор, пока жители отключённых домов не рассчитаются с долгами за коммунальные услуги перед УК.
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