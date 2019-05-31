Новогодние каникулы 2020 года будут короче

Сокращение каникул произойдет по «техническим причинам». 31 мая Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений рассмотрит проект постановления правительства о переносе праздничных дней в 2020 году. В случае одобрения документ пойдёт на подпись премьер-министру. Согласно Трудовому кодексу нерабочие праздничные дни с первого по восьмое января. В прошлые два года эти дни были увеличены на два дня за счет 30 и 31 декабря. Они выпадали на субботу и воскресенье. В этом году 30 и 31 выпадет на понедельник, вторник, соответственно увеличения каникул не произойдет.