Путин присвоил аэропорту Кольцово имя Акинфия Демидова

Вместе с Кольцово будут переименованы еще 45 аэропортов. Среди вариантов для Кольцова были предложены Маршал Жуков, Павел Бажов, промышленник Акинфий Демидов, Василий Татищев — один из основателей Екатеринбурга, император Петр I, Эдуард Россель и другие. Большинство проголосовавших выбрало вариант Акинфий Демидов. При этом 85% проголосовавших, согласно данным опроса фонда «Социум», выбрали вариант «Не переименовывать Кольцово».