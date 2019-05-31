Путин присвоил аэропорту Кольцово имя Акинфия Демидова

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Президент России Владимир Путин подписал указ об официальном присвоении екатеринбургскому аэропорту Кольцово имени Акинфия Демидова, об этом сообщается на портале правовой информации.
Сюжеты: Екатеринбург
Вместе с Кольцово будут переименованы еще 45 аэропортов. Среди вариантов для Кольцова были предложены Маршал Жуков, Павел Бажов, промышленник Акинфий Демидов, Василий Татищев — один из основателей Екатеринбурга, император Петр I, Эдуард Россель и другие. Большинство проголосовавших выбрало вариант Акинфий Демидов. При этом 85% проголосовавших, согласно данным опроса фонда «Социум», выбрали вариант «Не переименовывать Кольцово».
В Общественной палате Екатеринбурга пояснили, что юридически никаких сложностей с переименованием не возникнет. На здании аэропорта разместят табличку о донаименовании.
Напомним, что переименование аэропортов проходит в рамках проекта «Великие имена России».
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