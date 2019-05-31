«Рифей» приглашает выпускниц к участию в модном экологическом флешмобе

Организатором события является Ассоциация «Чистая страна». По мнению инициаторов, мероприятие способствует воспитанию культуры потребления, а также обращает внимание на проблемы экологии.

Сейчас многие девушки готовят к выпускному балу сразу несколько нарядов. Мы предлагаем одно из них сделать креативным. Таким образом мы хотим привлечь внимание к проблеме неуклонного роста мусора, которого только в нашей стране образуется около 70 млн тонн в год,рассказывает руководитель «Чистой страны» Руслан Губайдуллин.

Чтобы принять участие во флэшмобе, нужно сфотографироваться в особом платье, разместить фотографию в Instagram с хэштэгами #экоплатье, #waste&beauty, а также отправить её по адресу pressa@cleancountry.ru. В письме должны быть указаны имя и фамилия участницы, город проживания, номер школы, а также ссылка на фото с платьем в сетях, его описание и рассказ о себе.

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Организаторы подарят победительнице путёвку в один из отелей города Сочи. Результаты конкурса 7 июля определит генератор случайных чисел. Также фотографию выпускницы разместят на обложке июльского выпуска журнала RRR. Фотографии принимают с 1 июня по 1 июля.

Компания «Рифей» является членом Ассоциации «Чистая страна» с июля 2018 года. Регоператор призывает всех выпускниц Свердловской области принять участие в экологическом флешмобе.