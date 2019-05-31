«Рифей» приглашает выпускниц к участию в модном экологическом флешмобе
В России запустили флешмоб для выпускниц «Waste and Beauty» в поддержку «мусорной реформы». Школьницам, которым не безразлична судьба экологии страны, предложили создать платье для выпускного вечера из вторсырья — пластика, полиэтилена или бумаги.
Организатором события является Ассоциация «Чистая страна». По мнению инициаторов, мероприятие способствует воспитанию культуры потребления, а также обращает внимание на проблемы экологии.
Сейчас многие девушки готовят к выпускному балу сразу несколько нарядов. Мы предлагаем одно из них сделать креативным. Таким образом мы хотим привлечь внимание к проблеме неуклонного роста мусора, которого только в нашей стране образуется около 70 млн тонн в год,рассказывает руководитель «Чистой страны» Руслан Губайдуллин.
Чтобы принять участие во флэшмобе, нужно сфотографироваться в особом платье, разместить фотографию в Instagram с хэштэгами #экоплатье, #waste&beauty, а также отправить её по адресу pressa@cleancountry.ru. В письме должны быть указаны имя и фамилия участницы, город проживания, номер школы, а также ссылка на фото с платьем в сетях, его описание и рассказ о себе.
Организаторы подарят победительнице путёвку в один из отелей города Сочи. Результаты конкурса 7 июля определит генератор случайных чисел. Также фотографию выпускницы разместят на обложке июльского выпуска журнала RRR. Фотографии принимают с 1 июня по 1 июля.
Компания «Рифей» является членом Ассоциации «Чистая страна» с июля 2018 года. Регоператор призывает всех выпускниц Свердловской области принять участие в экологическом флешмобе.
Напомним, с 1 января 2019 года в Свердловской области действуют три региональных оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. В Северной зоне, куда входит Нижний Тагил, мусором занимается компания «Рифей». По данным регоператора, с января по март 2019 года на полигоны вывезли около 600 тысяч кубометров отходов, что на 10% больше, чем вывозилось за аналогичный период до введения экологической реформы. За четыре месяца работы в Нижнем Тагиле было вывезено на 16% отходов больше, чем предусмотрено территориальной схемой муниципального образования, а собираемость платежей за этот срок возросла с 10% до 29,5%.