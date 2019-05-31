В 2019 году число укусов клещей в Нижнем Тагиле выросло вдвое
Сегодня, 11:46ОбществоФото: pixabay.com
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В Нижнем Тагиле с укусами клеща к концу мая 2019 года зарегистрировано 764 жертвы укуса клещей, сообщила замначальника Нижнетагильского отдела Роспотребнадзора Ольга Котова. По её словам, за этот же период в 2018 году было всего 383 обращения.
Такую статистику на конец мая в Роспотребнадзоре объяснили погодными условиями.
В прошлом году весна была более затяжной, было дождливо и холодно. В этом году из-за раннего тепла клещи ведут себя активнее. В холодные дни укусов практически не фиксировалось.рассказала TagilCity.ru Ольга Котова.
29 мая Свердловское управление Роспотребнадзора сообщило, что с начала сезона в регионе от присасывания клещей пострадало 13 тысяч человек.
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