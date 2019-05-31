Тагильская мэрия решила самостоятельно производить остановки общественного транспорта

Через две недели специалисты предприятия подготовят эскизы и все необходимые расчёты. Однако директор «Сигнал-3» Вячеслав Сизов отметил, что пока рано говорить о деталях этого производства.

Примерно через две недели будет готов проект. Если глава его одобрит, можно будет предметно говорить о производстве. Возможно, это будет текущий год, возможно, уже следующий. Работы будут проводиться в рамках муниципального договора, отметил Вячеслав Сизов в разговоре с TagilCity.ru.

Замглавы по городскому хозяйству Владимир Юрченко заявил TagilCity.ru, что пока производство остановок планируется организовать для удовлетворения потребностей Нижнего Тагила. Будет ли «Сигнал-3» в дальнейшем продавать комплексы в другие муниципалитеты, чиновник не уточнил.