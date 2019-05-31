У АО «Связной Логистик» образовался долг в 2 млрд рублей перед «ВТБ Страхование»
«ВТБ Страхование» требует от АО «Связной Логистик» погашения долга с процентами. На апрель 2019 года накопившаяся сумма задолженности превысила два миллиарда рублей.
В компании страховщика заявили, что ритейлер «Связной» не выполнил обязательства, установленные договором. Так, ритейлер не выплачивал страховые премии физлиц в должном объеме. За первые два месяца текущего года «Связной» выплатил «ВТБ Страхованию» только 420 миллионов рублей.
Договор между компаниями был подписан около четырех лет назад. Так, «Связной» выступал в роли страхового агента от лица «ВТБ Страхование» и продавал полисы. Вырученные средства, без учета вознаграждения ритейлера, необходимо было передавать компании-страховщику, сообщает издание 1prime.ru.
За время сотрудничества с ВТБ, в структуре «Связного» произошел ряд изменений. В частности, компания объединилась с «Евросетью», собственник которой – «Мегафон». После закрытия сделки, к «Связному» перешли не только активы ритейлера-конкурента, но и его долги. По данным Росстата за декабрь 2017 года, общая кредиторская задолженность компании превысила 33 миллиарда рублей.
В свою очередь ВТБ принял решение помочь партнеру и перечислил «Связному» 2,5 миллиарда рублей в счет аванса за вырученные средства по агентскому договору. Для погашения этих денег ритейлеру требовалось продать страховых полисов на сумму в один миллиард рублей. Однако этого сделано не было.
Сегодня «ВТБ Страхование» имеет полное право потребовать свои деньги назад и добавить к ним штраф в размере 8%. Если же ритейлер не погасит долг, то дело передадут в суд.
Специалисты полагают, что судебный процесс крайне отрицательно скажется на репутации объединенной с «Евросетью» компании. Кроме того, это может спровоцировать ряд проблем с перекредитованием «Связного». Лучшим исходом для ритейлера является мирное погашение долга перед страховой компанией. Возможно, бывшие партнеры смогли бы договориться о сотрудничестве на новых условиях.