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У АО «Связной Логистик» образовался долг в 2 млрд рублей перед «ВТБ Страхование»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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У АО «Связной Логистик» образовался долг в 2 млрд рублей перед «ВТБ Страхование»

Сегодня, 17:06ОбществоФото: svyaznoy.ru
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