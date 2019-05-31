У АО «Связной Логистик» образовался долг в 2 млрд рублей перед «ВТБ Страхование»

В компании страховщика заявили, что ритейлер «Связной» не выполнил обязательства, установленные договором. Так, ритейлер не выплачивал страховые премии физлиц в должном объеме. За первые два месяца текущего года «Связной» выплатил «ВТБ Страхованию» только 420 миллионов рублей.

Договор между компаниями был подписан около четырех лет назад. Так, «Связной» выступал в роли страхового агента от лица «ВТБ Страхование» и продавал полисы. Вырученные средства, без учета вознаграждения ритейлера, необходимо было передавать компании-страховщику, сообщает издание 1prime.ru.

За время сотрудничества с ВТБ, в структуре «Связного» произошел ряд изменений. В частности, компания объединилась с «Евросетью», собственник которой – «Мегафон». После закрытия сделки, к «Связному» перешли не только активы ритейлера-конкурента, но и его долги. По данным Росстата за декабрь 2017 года, общая кредиторская задолженность компании превысила 33 миллиарда рублей.

В свою очередь ВТБ принял решение помочь партнеру и перечислил «Связному» 2,5 миллиарда рублей в счет аванса за вырученные средства по агентскому договору. Для погашения этих денег ритейлеру требовалось продать страховых полисов на сумму в один миллиард рублей. Однако этого сделано не было.

Сегодня «ВТБ Страхование» имеет полное право потребовать свои деньги назад и добавить к ним штраф в размере 8%. Если же ритейлер не погасит долг, то дело передадут в суд.