В Екатеринбурге коммунальный «гейзер» затопил частную поликлинику

Как пояснил корреспондентам телеканала владелец клиники, во время коммунальной аварии пострадали несколько кабинетов и дорогостоящие оборудование, струя воды под сильным напором несколько минут заливала клинику через выбитое окно.

Повреждены холл на втором этаже, лечебный кабинет, оборудование, установки и на первом этаже рентгенологический кабинет — там, где стоит компьютерный томограф,сказал владелец клиники Дмитрий.

Работы проводило ПАО «Т Плюс». Там по данному факту организована проверка.

Владелец клиники намерен провести оценку причиненного ущерба и требовать от организации компенсацию.

Видео Видео: 360tv.ru