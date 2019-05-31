В Екатеринбурге мужчина подозревается в продаже арендованной квартиры

По версии следствия, осенью 2018 года мужчина арендовал квартиру на улице Чкалова в Екатеринбурге. У хозяина жилплощади он потребовал предоставить ему документы, подтверждающие право собственности. Чтобы развеять сомнения, хозяин квартиры выполнил просьбу. В последствии злоумышленник изготовил поддельные документы на недвижимость, а также «липовый» паспорт собственника.

В результате оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность подозреваемого. 23 мая этого года мужчина был задержан в аэропорту Шереметьево в Москве, откуда он планировал полететь в Астрахань. Подозреваемый отправлен в Екатеринбург. В вещах мужчины обнаружен поддельный паспорт на имя собственника проданной квартиры. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Полиция проверяет мужчину на причастность к иным преступлениям аналогичного характера. На время следствия он помещен под арест.