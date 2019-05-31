В Екатеринбурге снесли комплекс бань и автомойку

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Незаконные строения, расположенные по адресу улица Чехова, 26 и 26а в Екатеринбурге, ликвидированы по решению суда, сообщает УФССП по Свердловской области.
Сюжеты: Екатеринбург
Железнодорожный районный суд Екатеринбурга постановил снести незаконно установленные комплекс бань и автомойку. Владелица капитальных строений решение суда в указанный срок не исполнила.
Под контролем судебных приставов был осуществлен принудительный снос построек. Затраты на демонтаж конструкций будут возложены на владелицу построек. Также с женщины будет удержан исполнительный сбор в размере пяти тысяч рублей.
Демонтажные работы обошлись в 85 тысяч рублей, при том, что начальная цена контракта составляла 618 тысяч рублей. Тендер выиграло ООО «Ромспецстрой».
Напомним, что в Екатеринбурге продолжается снос незаконных конструкций. Ранее по решению суда был ликвидирован павильон по продаже цветов, расположенный близ медгородка.
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