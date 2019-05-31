В Екатеринбурге снесли комплекс бань и автомойку

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга постановил снести незаконно установленные комплекс бань и автомойку. Владелица капитальных строений решение суда в указанный срок не исполнила.

Под контролем судебных приставов был осуществлен принудительный снос построек. Затраты на демонтаж конструкций будут возложены на владелицу построек. Также с женщины будет удержан исполнительный сбор в размере пяти тысяч рублей.

Демонтажные работы обошлись в 85 тысяч рублей, при том, что начальная цена контракта составляла 618 тысяч рублей. Тендер выиграло ООО «Ромспецстрой».