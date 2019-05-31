В Екатеринбурге создателя канала «Плохой спасатель» уволили из МЧС
Сегодня, 09:00ОбществоФото: страница Романа Никитина во «ВКонтакте»
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Сотрудник Уральского поисково-спасательного отряда, создатель канала «Плохой спасатель» на YouTube Роман Никитин уволен из МЧС, сообщает Ура.ру.
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Роман пояснил, что ему не дали пройти аттестацию и уволили по статье 83 Трудового кодекса Российской Федерации (по обстоятельствам, не зависящим от сторон). Как полагает экс-сотрудник МЧС, реальная причина увольнения — его канал на YouTube, где он рассказывает о проблемах в МЧС. Мужчина сообщил, что это не нравилось вышестоящему руководству. Роман намерен оспаривать решение в суде.
Проще уволить человека, который говорит о проблемах, чем решать эти проблемы,заявил корреспондентам Ура.ру Роман.
Напомним, что ранее старший инспектор по маломерным судам ФКУ «Центр ГИМС МЧС по Свердловской области» Сергей Богдашин из Нижнего Тагила через суд смог признать неправомерность приказа о своем увольнении и добился восстановления в должности.
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