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#домахорошо
В Екатеринбурге создателя канала «Плохой спасатель» уволили из МЧС
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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В Екатеринбурге создателя канала «Плохой спасатель» уволили из МЧС

Сегодня, 09:00ОбществоФото: страница Романа Никитина во «ВКонтакте»
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