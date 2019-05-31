В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело после травмирования ребенка в конном клубе
Сегодня, 09:33ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Следственным отделом по Чкаловскому району Екатеринбурга возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», сообщает СУ СКР по Свердловской области.
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Напомним, что 14-летняя школьница пришла в конный клуб «Талисман» на пробное занятие. Девочка была с подругой. В какой-то момент дети оказались без присмотра сотрудников клуба и вывели на манеж лошадь. Животное ударило девочку копытом по лицу. В результате этого ребенок, со слов родственников, получил множественные переломы, травмы носа и губы. Ребенку потребуется несколько пластических операций.
В рамках расследования будут опрошены очевидцы, установлены обстоятельства инцидента. Потерпевшая пройдет экспертизу для установления степени вреда, причиненного здоровью. Будут установлены ответственные лица.
Проверку в конном клубе «Талисман» в Екатеринбурге также проводят сотрудники прокуратуры.
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