В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело после травмирования ребенка в конном клубе

Напомним, что 14-летняя школьница пришла в конный клуб «Талисман» на пробное занятие. Девочка была с подругой. В какой-то момент дети оказались без присмотра сотрудников клуба и вывели на манеж лошадь. Животное ударило девочку копытом по лицу. В результате этого ребенок, со слов родственников, получил множественные переломы, травмы носа и губы. Ребенку потребуется несколько пластических операций.