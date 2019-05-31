В Екатеринбурге высадили Аллею дружбы народов
Представители различных национальностей Среднего Урала 30 мая высадили в Екатеринбурге Аллею дружбы народов, сообщает правительство региона.
В посадке яблоневой аллеи принял участие вице-губернатор Сергей Бидонько. Он отметил, что Аллея дружбы народов «является символом единения», также он подчеркнул, что необходимо сохранить самобытность и традиции народов Урала.
В подтверждение единения национальностей деревья высаживал каждый представитель различных народов, пришедших на мероприятие. В будущем планируется, что аллея станет местом проведения национальных праздников.
На территории будущего сквера установили камень с надписью «Екатеринбург — город 160 народов». Аллея дружбы народов расположилась близ Уральского государственного педагогического университета.
Напомним, Фонд святой Екатерины, добивающийся строительства храма на территории сквера у Драмтеатра, презентовал проект, позволяющий сохранить часть парка и построить там храм.