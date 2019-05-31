В Екатеринбурге высадили Аллею дружбы народов

В посадке яблоневой аллеи принял участие вице-губернатор Сергей Бидонько. Он отметил, что Аллея дружбы народов «является символом единения», также он подчеркнул, что необходимо сохранить самобытность и традиции народов Урала.

В подтверждение единения национальностей деревья высаживал каждый представитель различных народов, пришедших на мероприятие. В будущем планируется, что аллея станет местом проведения национальных праздников.

На территории будущего сквера установили камень с надписью «Екатеринбург — город 160 народов». Аллея дружбы народов расположилась близ Уральского государственного педагогического университета.