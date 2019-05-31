В Карпинске мать-алиментщицу приговорили к семи месяцам колонии
Жительница Карпинска приговорена к реальному сроку лишения свободы за долг по алиментам, сообщает ИД «Комсомольская правда».
В 2006 году женщина была лишена родительских прав и по суду должна выплачивать на содержание несовершеннолетнего сына ежемесячно 1/12 часть своих доходов. Однако свердловчанка недобросовестно выполняла свои обязанности, выплачивала деньги с большими перерывами и накопила задолженность в размере 715 тысяч рублей. От уплаты долга она уклонялась.
После неоднократного привлечения женщины к административной ответственности в отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье «Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетнего ребенка, если это деяние совершено неоднократно». Суд приговорил жительницу Карпинска к лишению свободы сроком на семь месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселения.
Ранее сообщалось о привлечении к административной ответственности в виде ареста сроком на десять суток жительницы Екатеринбурга, задолжавшей своему 12-летнему сыну алименты в размере 200 тысяч рублей.