В Кремниевой долине семь российских стартапов презентуют свои разработки

Как сообщает Восток-Медиа,всего в Сан-Франциско будет представлено семь проектов: сервис для онлайн-торговли морепродуктами Yorso, умная детская игрушка Mishka Al, программа для составления договоров для юристов DocZilla, сервис по регулированию трудовых ресурсов Human+, программа для установления подлинности цифровых фото и документов от Oz Forensics, и сервис аналитики и управления дистрибуцией цифрового контента от Data Screen.

В ходе проведения Pich Day инвесторам покажут нейроинтерфейс с Al, который призван облегчить реабилитацию людей, перенесших инсульт. Также стартаперы представят работу Al- системы принятых врачами решений.

Российские стартаперы встретятся в инвесторами из таких компаний-гигантов, как AirBnB, Google Ads, Zendesk, Silicon Valley Bank, CSS Working group и другими. .

Руководитель дирекции по развитию экосистемы Сбербанка Марк Завадский отметил, что в компании активно ведутся разработки в области модернизации перспективных технологий и решений. В Сбербанке всегда ищут новые инновационные подходы, которые позволят перенести качество услуг на новый уровень.