В пригороде Нижнего Тагила более 200 человек остались без электроэнергии

Электричество отсутствует в деревнях Усть-Утка, Баронская, Харёнки, Ёква, повреждение распределительной сети зафиксировано в деревне Волчёвка. Причиной отключения электричества стал обрыв ЛЭП, отключена подстанция «МРСК — Усть-Уткинская».

Оперативно к электроснабжению был подключен поселок Висимо-Уткинск. Перебои подачи электроэнергии отмечены в селе Сулём, там ведутся работы по расчистке от поваленных сильным ветром деревьев.

Ремонтными работами занимаются специалисты «Облкоммунэнерго» и «МРСК Урала», точные сроки восстановления подачи электроснабжения не сообщаются.