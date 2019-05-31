В пригороде Нижнего Тагила более 200 человек остались без электроэнергии
Сегодня, 12:54ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Из-за грозы, прошедшей ночью с 30 на 31 мая, более 200 жителей пригорода Нижнего Тагила остались без электричества, заявила на аппаратном совещании в мэрии начальник территориального управления администрации города Лидия Панникова.
Сюжеты: Нижний Тагил
Электричество отсутствует в деревнях Усть-Утка, Баронская, Харёнки, Ёква, повреждение распределительной сети зафиксировано в деревне Волчёвка. Причиной отключения электричества стал обрыв ЛЭП, отключена подстанция «МРСК — Усть-Уткинская».
Оперативно к электроснабжению был подключен поселок Висимо-Уткинск. Перебои подачи электроэнергии отмечены в селе Сулём, там ведутся работы по расчистке от поваленных сильным ветром деревьев.
Ремонтными работами занимаются специалисты «Облкоммунэнерго» и «МРСК Урала», точные сроки восстановления подачи электроснабжения не сообщаются.
Глобальных повреждений или аварий в черте города во время грозы не произошло. В соцсетях жители Выи рассказали, что ветер повалил дерево на автомобиль.
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