В Верхней Салде Придворцовую площадь открыли на год раньше

За время ремонта рабочие поменяли плиточное покрытие, установили скамейки, цветочные клумбы, смонтировали светильники. По периметру были установлены пандусы и благоустроенные парковки. В честь юбилея уральского писателя Павла Бажова был отремонтирован и запущен единственный в городе фонтан «Данила-мастер», который теперь имеет подсветку. На церемонии открытия площади присутствовал глава регионального Министерства ЖКХ Николай Смирнов.

Пространственное развитие городов является одним из приоритетов региональной политики. Губернатор Свердловской области Евгений Владимирович Куйвашев поставил задачу формирования комфортной городской среды не только в крупных городах, таких как Екатеринбург, Нижний Тагил и Каменск-Уральский, но и в небольших населённых пунктах области. Для последних это особенно важно, потому что создаёт дополнительные условия для того, чтобы люди хотели здесь жить, чтобы на работающие здесь предприятия приходили молодые специалисты,подчеркнул Смирнов.